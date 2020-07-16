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Происшествия / ЧП

Пропавшая в Великих Луках пенсионерка найдена мёртвой

16 июля 2020 года, 17:51

Пропавшая в Великих Луках 87-летняя Евгения Кондратьева найдена погибшей, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка ушла из дома на улице Матвея Кузьмина утром 7 июля. С собой у неё был пакет с кошельком и пенсионным удостоверением.

Тело женщины обнаружили 15 июля в лесном массиве недалеко от деревни Гороховье Великолукского района. Признаков насильственной смерти не выявлено. Обстоятельства произошедшего и причина гибели женщины устанавливаются.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поиске пожилой великолучанки.

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