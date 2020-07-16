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Спорт / Арена

Ледовый дворец Пскова перестал быть ярмарочной площадкой

16 июля 2020 года, 17:03

В Ледовом дворце Пскова больше не будет выставок и ярмарок, заявил директор спорткомплекса Иван Штылин в эфире ПАИ-live 16 июля.

Ледовый дворец Пскова перестал быть ярмарочной площадкой

«Сейчас мы с иронией и улыбкой вспоминаем о ярмарках и выставках, которые здесь проходили, и «чудесном» запахе рыбы, который здесь стоял. Конечно, не от хорошей жизни это происходило, все деньги, собранные за аренду, шли на развитие дворца, но вот уже год как мы отказались от этого», - заявил Иван Штылин.

По его словам, в Ледовом дворце, по-прежнему, будут проводится концерты и спортивные мероприятия.

Руководитель также анонсировал переформатирование работы тренажёрного зала. Он будет закрыт до 1 августа, а затем приоритет для занятий в нём будет отдан хоккеистам и фигуристам, которые тренируются в Ледовом дворце. Рядовые псковичи смогут тренироваться в оставшееся свободное время.

Рассчитывает Иван Штылин и на увеличение среди арендаторов помещений Ледового дворца компаний, которые непосредственно связаны со спортом. 

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