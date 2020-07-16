Совет по охране объектов культуры предложил создать Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников инициировал создание совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. Такое предложение он озвучил в ходе посещения Варлаамовского угла в Пскове 16 июля, сообщает Псковское агентство информации.

Как отметил глава региона, в состав совета должны войти региональные и федеральные эксперты.

Также глава региона высоко оценил проведённую реконструкцию Двора Постникова и Варлаамовского угла «Увиденное впечатляет. Чувствуется творческий и научный подход», - подчеркнуло он.