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Культура / Наследие

Идею строительства моста между двумя башнями псковского Кремля поддержал губернатор

16 июля 2020 года, 15:38

Идею строительства пешеходного моста между Высокой и Плоской башнями Кремля поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил во время посещения Варлаамовского угла 16 июля, пишет Псковское агентство информации.

Идею строительства моста между двумя башнями псковского Кремля поддержал губернатор

Фото Елены Лешкиной

Михаил Ведерников согласился с мнением, что для удобной туристической логистики мост в устье Псковы необходим.

Ранее директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев рассказывал, что некоторое время назад была возможность построить пешеходный мост, в том числе, финансовая. Однако, тогда общественность «зарубила» проект.

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