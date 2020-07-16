Идею строительства моста между двумя башнями псковского Кремля поддержал губернатор

Идею строительства пешеходного моста между Высокой и Плоской башнями Кремля поддержал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он заявил во время посещения Варлаамовского угла 16 июля, пишет Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников согласился с мнением, что для удобной туристической логистики мост в устье Псковы необходим.

Ранее директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев рассказывал, что некоторое время назад была возможность построить пешеходный мост, в том числе, финансовая. Однако, тогда общественность «зарубила» проект.