Суд обязал власти Плюссы поставить на учёт путепровод

По исковому заявлению Псковского транспортного прокурора суд обязал администрацию городского поселения «Плюсса» поставить на учёт безхозяйный путепровод. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Автомобильный путепровод проходит через железнодорожный путь на 167-м километре ПК 7 участка Серебрянка - Лямцево.

Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения при содержании этого объекта. Были выявлены дефекты самого путепровода и покрытия мостового полотна. Также оказалось, что в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества он не зарегистрирован.

В этой связи Псковский транспортный прокурор в суд направил исковое заявление.