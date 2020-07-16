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Транспорт / Инфраструктура

Суд обязал власти Плюссы поставить на учёт путепровод

16 июля 2020 года, 15:06

По исковому заявлению Псковского транспортного прокурора суд обязал администрацию городского поселения «Плюсса» поставить на учёт безхозяйный путепровод. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Автомобильный путепровод проходит через железнодорожный путь на 167-м километре ПК 7 участка Серебрянка - Лямцево.

Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения при содержании этого объекта. Были выявлены дефекты самого путепровода и покрытия мостового полотна. Также оказалось, что в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества он не зарегистрирован.

В этой связи Псковский транспортный прокурор в суд направил исковое заявление.  

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