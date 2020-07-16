Грахов о ситуации с новым жильём в Новоржевском районе: Мы натыкаемся на волну непонимания

«Мы просто натыкаемся на волну непонимания, на стену какую-то, нам говорят – дом не нужен», - прокомментировал позицию руководства Новоржевского района председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 16 июля.

«Что является показателем жизни и развития любого населенного пункта? Это не количество магазинов, это количество башенных кранов. Краны есть – живет, кранов нет – он не живет. Спасибо большое Михаилу Юрьевичу [Ведерникову, губернатору Псковской области], он максимальное количество денег притягивает именно в стройку, чтобы максимально запустить эти процессы», - заявил Сергей Грахов.

Он подчеркнул, что у Новоржевского района есть уникальный шанс построить новый многоквартирый дом, который станет первым за несколько последних десятилетий. Однако, руководство района решило не вести строительство. «Честно, не могу понять позицию администрации муниципалитета», - сказал Сергей Грахов.

Он обратил внимание, что в прошлом году областной комитет по строительству вынужден был вмешаться в решение вопроса по переселению из аварийного жилья в Новоржевском районе. По его словам, две квартиры до сих пор не переданы новым жильцам, а в качестве причин называется то отъезд людей, то ситуация с коронавирусом. «Почему у других районов такой проблемы нет, а здесь эта проблема есть? То ли это наплевательское отношение к людям. Честно, не могу понять принцип такой работы. Мы переселяем людей не для галочки. А когда такое отношение, то оно вызывает неприятное удивление», - заявил Сергей Грахов.