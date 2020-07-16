Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость / Строительство

Грахов о ситуации с новым жильём в Новоржевском районе: Мы натыкаемся на волну непонимания

16 июля 2020 года, 14:11

«Мы просто натыкаемся на волну непонимания, на стену какую-то, нам говорят – дом не нужен», - прокомментировал позицию руководства Новоржевского района председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 16 июля.

«Что является показателем жизни и развития любого населенного пункта? Это не количество магазинов, это количество башенных кранов. Краны есть – живет, кранов нет – он не живет. Спасибо большое Михаилу Юрьевичу [Ведерникову, губернатору Псковской области], он максимальное количество денег притягивает именно в стройку, чтобы максимально запустить эти процессы», - заявил Сергей Грахов.

Он подчеркнул, что у Новоржевского района есть уникальный шанс построить новый многоквартирый дом, который станет первым за несколько последних десятилетий. Однако, руководство района решило не вести строительство. «Честно, не могу понять позицию администрации муниципалитета», - сказал Сергей Грахов.

Он обратил внимание, что в прошлом году областной комитет по строительству вынужден был вмешаться в решение вопроса по переселению из аварийного жилья в Новоржевском районе. По его словам, две квартиры до сих пор не переданы новым жильцам, а в качестве причин называется то отъезд людей, то ситуация с коронавирусом. «Почему у других районов такой проблемы нет, а здесь эта проблема есть? То ли это наплевательское отношение к людям. Честно, не могу понять принцип такой работы. Мы переселяем людей не для галочки. А когда такое отношение, то оно вызывает неприятное удивление», - заявил Сергей Грахов. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В псковском выпуске «Аргументов и фактов» вышло интервью с инициатором создания музея оккупации
Подрядчик старается нагнать отставание от графика при строительстве школы в Великих Луках
Сергей Грахов: Ситуация на рынке жилья выходит на доковидный уровень
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове вышла в завершающую стадию
Более 170 находящихся в декрете псковичек прошли переобучение
«Газпром межрегионгаз Псков» обновил «Личный кабинет» для своих абонентов  
За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек, заболели 27
В сентябре заработает новый детский сад в Неёлово
Псковичей просят помочь в расследовании гибели упавшего под автобус мужчины

Комментарии

Авторизация
No comments
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение