Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В псковском выпуске «Аргументов и фактов» вышло интервью с инициатором создания музея оккупации

16 июля 2020 года, 14:01

Историк, писатель, глава Фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев поделился с "Аиф-Псков" своими планами по созданию музея оккупации в Пскове. 

Юрий Алексеев более пятнадцати лет занимается темой злодеяний фашистов в отношении мирного населения. За время его работы набралось большое количество документов и интересных фактов. Они лягут в основу экспозиции. Музей разместится на улице Ленина, 3, в здании бывшего эстонского гестапо. 

Юрий Алексеев рассказал, почему обратился к этой теме и каким он видит будущий музей. 


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Грахов о ситуации с новым жильём в Новоржевском районе: Мы натыкаемся на волну непонимания
Подрядчик старается нагнать отставание от графика при строительстве школы в Великих Луках
Сергей Грахов: Ситуация на рынке жилья выходит на доковидный уровень
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове вышла в завершающую стадию
Более 170 находящихся в декрете псковичек прошли переобучение
«Газпром межрегионгаз Псков» обновил «Личный кабинет» для своих абонентов  
За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек, заболели 27
В сентябре заработает новый детский сад в Неёлово
Псковичей просят помочь в расследовании гибели упавшего под автобус мужчины

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему пахнет изо рта?

Общество / Здоровье
15 июля 16:24

Почему пахнет изо рта?

Выясняем, что означают неприятные симптомы
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?