В псковском выпуске «Аргументов и фактов» вышло интервью с инициатором создания музея оккупации

Историк, писатель, глава Фонда "Достоверная история" Юрий Алексеев поделился с "Аиф-Псков" своими планами по созданию музея оккупации в Пскове.

Юрий Алексеев более пятнадцати лет занимается темой злодеяний фашистов в отношении мирного населения. За время его работы набралось большое количество документов и интересных фактов. Они лягут в основу экспозиции. Музей разместится на улице Ленина, 3, в здании бывшего эстонского гестапо.

Юрий Алексеев рассказал, почему обратился к этой теме и каким он видит будущий музей.



