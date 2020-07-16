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Недвижимость / Строительство

Подрядчик старается нагнать отставание от графика при строительстве школы в Великих Луках

16 июля 2020 года, 13:20

Подрядчик старается ликвидировать отставание от графика при строительстве новой школы в городе Великие Луки, заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 16 июля.

Подрядчик старается нагнать отставание от графика при строительстве школы в Великих Луках

Новая школа с бассейном рассчитана на 823 мест. «Это целый комплекс зданий, сооружений. Объект очень большой, очень сложный», - отметил Сергей Грахов.

Он рассказал, что когда подрядчик приступил к работам, открылись непредвиденные обстоятельства — грунтовые воды, в результате пришлось переделывать фундамент. Также негативно на ходе работ сказалась ситуация с коронавирусом, когда оказался сильно ограничен рынок строителей. «Каменщиков просто не оказалось. А их и так был дефицит. Рабочие должны быть высоко квалифицированными», - пояснил председатель комитета.

Он добавил, что регулярно посещает строительную площадку, поскольку этот объект требует постоянного внимания.

Выравнивается ситуация и на строительстве детского сада на улице Дружбы в Великих Луках. Сергей Грахов отметил, что ещё месяц назад состояние от графика было порядка двух месяцев, сейчас же оно ликвидировано. «Они вышли из той ситуации, которая мешала разогнаться, дополнили людьми, и ускорился процесс стройки», - добавил гость эфира. 

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