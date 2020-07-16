Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Коммуналка

Сергей Грахов: Ситуация на рынке жилья выходит на доковидный уровень

16 июля 2020 года, 12:55

«Сейчас ситуация на рынке жилья выходит на доковидный уровень», - заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 16 июля.

Он отметил, что президент и правительство РФ приняли меры для нормализации ситуации. В частности, появился механизм помощи кредитования застройщиков, введена льготная ипотека под 6,5%. «У меня у самого ипотека под 12%», - отметил Сергей Грахов. По его словам, льготная ипотека оказалась популярным механизмом. Гость эфира обратил внимание, что эта программа будет действовать только до ноября и рекомендовал псковичам активизироваться.

Сергей Грахов также напомнил, что с июля 2019 года в России долевое строительство идёт по новым правилам: гражданин, покупающий жильё на стадии строительства, теперь застрахован от рисков на 100%, поскольку средствами застройщик сможет воспользоваться только после сдачи дома.

По словам председателя профильного комитета, сейчас в Псковской области в активной стадии строительства находятся порядка 35 домов, некоторые объекты возводятся ещё по старым правилам. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Грахов о ситуации с новым жильём в Новоржевском районе: Мы натыкаемся на волну непонимания
В псковском выпуске «Аргументов и фактов» вышло интервью с инициатором создания музея оккупации
Подрядчик старается нагнать отставание от графика при строительстве школы в Великих Луках
Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове вышла в завершающую стадию
Более 170 находящихся в декрете псковичек прошли переобучение
«Газпром межрегионгаз Псков» обновил «Личный кабинет» для своих абонентов  
За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек, заболели 27
В сентябре заработает новый детский сад в Неёлово
Псковичей просят помочь в расследовании гибели упавшего под автобус мужчины

Комментарии

Авторизация
No comments
Почему пахнет изо рта?

Общество / Здоровье
15 июля 16:24

Почему пахнет изо рта?

Выясняем, что означают неприятные симптомы
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?