Сергей Грахов: Ситуация на рынке жилья выходит на доковидный уровень

«Сейчас ситуация на рынке жилья выходит на доковидный уровень», - заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 16 июля.

Он отметил, что президент и правительство РФ приняли меры для нормализации ситуации. В частности, появился механизм помощи кредитования застройщиков, введена льготная ипотека под 6,5%. «У меня у самого ипотека под 12%», - отметил Сергей Грахов. По его словам, льготная ипотека оказалась популярным механизмом. Гость эфира обратил внимание, что эта программа будет действовать только до ноября и рекомендовал псковичам активизироваться.

Сергей Грахов также напомнил, что с июля 2019 года в России долевое строительство идёт по новым правилам: гражданин, покупающий жильё на стадии строительства, теперь застрахован от рисков на 100%, поскольку средствами застройщик сможет воспользоваться только после сдачи дома.

По словам председателя профильного комитета, сейчас в Псковской области в активной стадии строительства находятся порядка 35 домов, некоторые объекты возводятся ещё по старым правилам.