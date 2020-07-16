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Спорт / Арена

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове вышла в завершающую стадию

16 июля 2020 года, 12:26

Работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове сейчас находятся на завершающем этапе, заявил председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live 16 июля.

Реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове вышла в завершающую стадию
Сергей Грахов
Фото Псковского агентства информации

«Было много упреков, что затянули, обещали, а не сделали. Упрекать можно сколько угодно, на самом деле. Но то, что этот стадион получится очень хорошим, красивым, современным – это факт. То, что он будет достроено – это тоже факт», - подчеркнул Сергей Грахов.

По его словам, большинство проблем, которые были при реконструкции стадиона, сейчас решены. В настоящее время, отметил Сергей Грахов, возникают производственные вопросы, которые бывают на любой строительной площадке.

Он добавил, что полностью завершить проект планируется осенью. 

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