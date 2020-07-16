Более 170 находящихся в декрете псковичек прошли переобучение

В Псковской области прошли переобучение 172 женщины, находящиеся в декретном отпуске. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по труду и занятости Нина Бухмиллер на пресс-конференции 16 июля, пишет Псковское агентство информации.

Переобучение проводится в рамках национального проекта «Демография» по программе, которая направлена на оказание помощи женщинам в декрете. На проведение курсов была выделена субсидия в размере 8,8 млн рублей. Нина Бухмиллер отметила, что в рамках федерального проекта возможно переобучение только женщин в декрете.

Она добавила, что план по переобучению в Псковской области уже перевыполнен. Планировалось, что курсы пройдут 159 женщин.

Как отметила начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова, чаще всего дня переобучения женщины выбирают программы в области педагогики, делопроизводства и дизайна.