За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек, заболели 27

В Псковской области 15 июля выздоровели от коронавируса 128 человек, заразились 27, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

По данным на утро 16 июля, с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 862 человека, а заболели 3 тыс. 354.