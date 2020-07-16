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Общество / Здоровье

За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек, заболели 27

16 июля 2020 года, 10:59

В Псковской области 15 июля выздоровели от коронавируса 128 человек, заразились 27, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

По данным на утро 16 июля, с начала пандемии выздоровели 1 тыс. 862 человека, а заболели 3 тыс. 354.

За сутки в Псковской области выздоровели от коронавируса 128 человек, заболели 27

В Пскове всего были подтверждены 1 тыс. 6 случаев коронавируса, в Великих Луках — 667. Более 100 заражённых зафиксированы в шести районах области: Псковском (274 человека), Островском (245 человек), Великолукском (173 человека), Порховском (140 человека), Невельском (118 человек) и Дновском (102 человека).

За последние сутки подтверждены ещё два случая смерти от коронавируса. Всего в Псковской области 41 летальный исход среди заражённых.

Всего в регионе провели 55 тыс. 853 исследования на коронавирус.

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