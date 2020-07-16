В сентябре заработает новый детский сад в Неёлово

В сентябре заработает новый детский сад в деревне Неёлово Псковского района. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главу Псковского района Наталью Фёдорову.

Детский сад рассчитан на 270 мест. Он станет филиалом Моглинской средней школы. Посещать дошкольное учреждение смогут не только дети из Моглино и Неёлово, но и из Пскова и Логозовской волости.

Наталья Фёдорова заверила, что новый детский сад решит вопрос с очередью в дошкольные учреждения в Псковском районе.

Детсад возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Из федерального бюджета на строительные работы выделены 210 млн рублей.