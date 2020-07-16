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Общество / Образование

В сентябре заработает новый детский сад в Неёлово

16 июля 2020 года, 10:09

В сентябре заработает новый детский сад в деревне Неёлово Псковского района. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на главу Псковского района Наталью Фёдорову.

В сентябре заработает новый детский сад в Неёлово
Наталья Фёдорова
Фото Псковского агентства информации

Детский сад рассчитан на 270 мест. Он станет филиалом Моглинской средней школы. Посещать дошкольное учреждение смогут не только дети из Моглино и Неёлово, но и из Пскова и Логозовской волости.

Наталья Фёдорова заверила, что новый детский сад решит вопрос с очередью в дошкольные учреждения в Псковском районе.

Детсад возводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Из федерального бюджета на строительные работы выделены 210 млн рублей.

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