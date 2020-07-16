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Происшествия / ЧП

Псковичей просят помочь в расследовании гибели упавшего под автобус мужчины

16 июля 2020 года, 09:58
ТекстЖителей Пскова просят помочь в расследовании гибели мужчины, который упал под колёса автобуса №8 на остановке у дома 51 по улице Максима Горького. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.


Всё случилось 14 июля около 14:30. Мужчина, личность которого не установлена, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он упал на проезжую часть рядом с автобусом. Пострадавшего доставили в Псковскую областную клиническую больницу, где он в тот же день скончался.

Материал доследственной проверки по факту происшествия находится в производстве Следственного управления УМВД России по городу Пскову. Очевидцев произошедшего просят обратиться по телефонам 596-358 или 02 или по адресу: Псков, улица Инженерная, дом 4а, кабинет 309.  

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