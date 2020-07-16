Две скутеристки из Мурманска пострадали в ДТП в Псковской области

Две 16-летние девочки из Мурманска, ехавшие на скутере, пострадали в ДТП в Порховском районе на 26-м километре дороги Нестрино — Остров. Авария произошла около 16:20 15 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.