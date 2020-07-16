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Происшествия / ДТП

Две скутеристки из Мурманска пострадали в ДТП в Псковской области

16 июля 2020 года, 09:10

Две 16-летние девочки из Мурманска, ехавшие на скутере, пострадали в ДТП в Порховском районе на 26-м километре дороги Нестрино — Остров. Авария произошла около 16:20 15 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две скутеристки из Мурманска пострадали в ДТП в Псковской области

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Девочки ехали на скутере Sanny без номеров государственной регистрации и врезались в ГАЗ-172412, которым управлял 60-летний житель Порховского района.

Две скутеристки из Мурманска пострадали в ДТП в Псковской области

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

Водитель скутера получила травму головы и автотравму, её пассажирка - травму головы и переломом бедра. Обе были госпитализированы.

По факту аварии идёт проверка.

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