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Политика / Власть

Законность действий главы Пустошкинского района просят проверить депутаты

15 июля 2020 года, 20:56

Депутаты Собрания Пустошкинского района решили обратиться в прокуратуру после того, как глава района Светлана Василькова инициировала внеплановую проверку в Пустошкинском центре образования. На сессии 15 июля парламентарии проголосовали за направление в прокуратуру обращения с просьбой проверить законность действий главы района, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Дмитрия Бугрякова.

Законность действий главы Пустошкинского района просят проверить депутаты
Светлана Василькова
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

«Зачем эта проверка была сделана в период единого государственного экзамена, непонятно», - возмутился парламентарий. При этом он обратил внимание, что центр образования уже проверятся в текущем году.

Более того, напомнил Дмитрий Бугряков, есть постановление Правительства РФ от отмене в 2020 году проверок в некоммерческих организациях, где работают менее 200 человек, и другие нормативные акты, запрещающие проверки в связи с пандемией коронавируса. «На все это глава района закрыла глаза и назначила проверку», - заявил депутат.

На сессии парламентарии обратили внимание в целом на факты дестабилизации работы муниципальных организаций при реализации администрацией Пустошкинского района полномочий учредителя.

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