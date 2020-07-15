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Политика / Власть

На недопустимость субъективного подхода в кадровых вопросах указали пустошкинские депутаты главе района

15 июля 2020 года, 20:29

Депутаты Собрания Пустошкинского района не согласились с кадровой политикой главы муниципалитета Светланы Васильковой и обратили внимание на недопустимость субъективного подхода при реализации полномочий учредителя, влияющего на эффективную и стабильную работу организаций. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Дмитрия Бугрякова.

Поводом послужило увольнение директора районного центра культуры, которое, по словам парламентария, администрация объяснила сложной финансовой ситуацией. «Все были очень встревожены этим моментом – необоснованным увольнением директора Центра культуры. Уволили человека с 30-летним стажем работы, после этого заявления об уходе стали писать другие сотрудники», - подчеркнул Дмитрий Бугряков.

На сессии 15 июля депутаты рекомендовали Светлане Васильковой вместо сокращение сотрудников искать пути решения финансовых вопросов. Также депутаты указали на «недопустимость преимущественного использования механизма сокращения штатов в целях решения финансовых проблем района, без предварительного использования иных возможностей привлечения либо перераспределения финансов».

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