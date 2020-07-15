Юбилейная встреча воздухоплавателей в Великих Луках отложена на год

Юбилейная XXV Международная встреч воздухоплавателей в Великих Луках отложена на год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Встреча перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлению администрации Великих Лук, мероприятие назначено на 12 - 18 июня следующего года.

Юбилейная встреча воздухоплавателей должна была состояться в июне этого года, но поскольку из-за коронавируса все массовые мероприятия запрещены, её перенесли на конец августа, а теперь — на следующий год.