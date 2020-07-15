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Спорт / Соревнования

Юбилейная встреча воздухоплавателей в Великих Луках отложена на год

15 июля 2020 года, 19:47

Юбилейная XXV Международная встреч воздухоплавателей в Великих Луках отложена на год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Юбилейная встреча воздухоплавателей в Великих Луках отложена на год

Фото Андрея Степанова

Встреча перенесена на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Согласно постановлению администрации Великих Лук, мероприятие назначено на 12 - 18 июня следующего года.

Юбилейная встреча воздухоплавателей должна была состояться в июне этого года, но поскольку из-за коронавируса все массовые мероприятия запрещены, её перенесли на конец августа, а теперь — на следующий год. 

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