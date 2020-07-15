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Транспорт / Инфраструктура

Вечером 21 июля в Пскове закроют для транспорта улицу Труда

15 июля 2020 года, 19:38

 21 июля с 20:00 до 22:30 в Пскове закроют для транспорта участок улицы Труда между улицами Волкова и Школьной. В этот период будет проводится снос аварийных деревьев, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

«Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок», - отметили в пресс-службе.

Водителей просят обращать внимание на схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков. В качестве объезда определены улицы Кошевого и Школьная.

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