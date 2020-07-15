Рынок на улице Текстильной в Пскове будет модернизирован, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета. 15 июля на площадку выехали глава города Елена Полонская, заместитель главы администрации Пскова Павел Волков, начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации города Василий Демидов.

Ранее к Елене Полонской поступали обращения от горожан по вопросу установки шатра на месте рынка. Глава города заверила, что рынок закрыт не будет, но чтобы он окупался и был центром притяжения покупателей требуется его модернизировать. Для этого предлагается установить шатёр и обустроить в нём тематические площадки.«В павильоне можно будет проводить дополнительные мероприятия. Это будут тематические ярмарки, в полной взаимосвязи с той продукцией, которую вы организуете», - сказала Елена Полонская. Для предпринимателей же оборудуют павильоны для торговли, все рабочие места будут сохранены.

Кроме того, на рынке упорядочат время загрузки и разгрузки товара. Этот режим пропишут в правилах работы торговой площадки.

По словам Павла Волкова, на установку каркаса шатра уйдёт около полутора недель, после чего рынок снова заработает.