В Псковской области стартовал приём заявок на конкурс проектов ТОСов

В Псковской области стартовал приём заявок на участие во втором региональном конкурсе проектов, созданных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Он проводится по инициативе губернатор Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Для участия в конкурсе ТОСам нужно представить в администрацию муниципального образования, на территории которого планируется реализация проекта, заявление по форме и пакет документов. Заявки на конкурс принимаются до 5 августа.

На реализацию проектов, победивших в конкурсе, будут выделены субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта составит 100 тыс рублей. В целом на грантовую поддержку проектов ТОСов предусмотрены порядка 2 млн рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно получить в отделе по взаимодействию с муниципальными образованиями Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации области по телефонам 299 -799, 299–800, 299–801.

В рамках первого в этом году грантового конкурса были направлены на реализацию проектов 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями были признаны 57 проектов.