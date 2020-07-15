Анна Кузыченко: Сейчас мы все думаем, как в очном режиме открыть учебный год

«В образовании никто не отдыхает: все мы думаем, как в очном режиме открыть учебный год, потому что и дети, и родители, и педагоги устали от онлайн-обучения», - заявила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в интервью Псковскому агентству информации.

По её словам, всем учебных заведения Пскова поручено к 1 августа подготовить профилактический план мероприятий для работы в существующей эпидемиологической ситуации. По нему образовательным учреждениям предстоит жить до декабря.

Анна Кузыченко подчеркнула, что предстоит полная перестройка организации образовательного процесса. «Опытные педагоги, руководители сейчас заняты тем, чтобы придумать, как в стесненных условиях переполненных школ и детсадов разграничить детские потоки. Пока мы не очень понимаем, как выполнить основную рекомендацию и минимизировать контакты детей из разных классов. То есть за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет, чтобы никто никуда не ходил», - пояснила она.

Ещё один вопрос, который нужно решить, - это измерение температуры у каждого входящего в школу.

«В школах-тысячниках в первую смену одновременно приходят 500 человек, если каждому по очереди измерять температуру, то так и день пройдёт. Поэтому мы уже думаем над тем, как нам сделать несколько разных входов в школы, чтобы разграничить потоки», - отметила Анна Кузыченко. Она добавила, что для того, чтобы открыть в очном режиме учебные заведения, нужно приобрести в достаточном количестве бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства - спортивные залы и классы надо будет обрабатывать после каждого урока, плюс проводить системную дезинфекцию общих помещений, ручек, дверей, поверхностей парт. «Уже сейчас понятно, что необходимо увеличение технического персонала, который будет выполнять эту работу», - сказала начальник управления образования города.