Пропавший в лесу пять дней назад псковский пенсионер найден живым

Пропавший в лесу пять дней назад 71-летний пенсионер Николай Николаев найден живым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

10 июля около 16:00 мужчина ушёл за ягодами в лесной массив у деревни Крипецкое-1 Псковского района и пропал.

15 июля около 13:00 пенсионера обнаружили в болотистой местности недалеко от деревни Сабижи Псковского района. Его нашли полицейские и специалисты МЧС. С мужчиной всё в порядке, он уже находится дома.

Полиция поблагодарила представителей СМИ и всех граждан, которые помогли в поиске пенсионера.