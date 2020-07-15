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Происшествия / ЧП

Пропавший в лесу пять дней назад псковский пенсионер найден живым

15 июля 2020 года, 16:32

Пропавший в лесу пять дней назад 71-летний пенсионер Николай Николаев найден живым. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавший в лесу пять дней назад псковский пенсионер найден живым

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

10 июля около 16:00 мужчина ушёл за ягодами в лесной массив у деревни Крипецкое-1 Псковского района и пропал.

15 июля около 13:00 пенсионера обнаружили в болотистой местности недалеко от деревни Сабижи Псковского района. Его нашли полицейские и специалисты МЧС. С мужчиной всё в порядке, он уже находится дома.

Полиция поблагодарила представителей СМИ и всех граждан, которые помогли в поиске пенсионера.

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