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Общество / Здоровье

Не все псковские кафе и рестораны смогли пережить карантин

15 июля 2020 года, 15:42

Не все псковские кафе и рестораны смогли пережить период действия ограничительных мер в связи с коронавирусом, пишет Псковское агентство информации.

Крупный псковский ресторатор Андрей Филатов заявил, что сейчас идёт осмысление ситуации, решается вопрос, какие заведения открывать. Так, по его словам, период действия ограничительных мер не пережили рестораны «Русаков», «Kinza», кафе «Кинза» и «Fabric Cafe». Их работа была полностью остановлена.

«Сегодня мы готовим залы, а к пятнице станет понятно, что откроется в городе», - отметил Андрей Филатов.

Ресторатор озвучил одну из проблем — нехватка персонала, поскольку многие ушли из профессии во время карантина, и теперь кафе и рестораны нуждаются в поварах и официантах. «Общепит оказался самой пострадавшей отраслью, теперь люди не рассматривают эту сферу, как гарантированную», - пояснил .

Среди тех, кто уже вернулся к работе, Андрей Филатов назвал Munhell, «Пивной дом», кафе Chocolate, таверну «Соколиха».

Также ПАИ выяснило, что с конца июня открыли веранды, а теперь основные залы таверна «ПоЖАРка» и ресторан  La Terrasse. Ресторан «Инжир» продолжает работать на самовывоз и доставку.  

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