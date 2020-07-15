Восемь многодетных семей Псковской области получили микроавтобусы

«Автомобиль – это мечта всей моей жизни. Не могу словами выразить свою радость. Жду не дождусь, когда приеду и покажу его детям», – подчеркнул Андрей Чернодедов. Он рассказал, что старый микроавтобус семьи вышел из строя, на нём раньше семья ездила и в Сибирь, и на море. Купить новый автомобиль самостоятельно у семьи не получилось бы. «Автомобиль очень нужен, чтобы детей в школу отвезти, в секцию, в музыкальную школу. Спасибо всем, кто принимал участие в том, чтобы подарить нам такой дорогой подарок», - заключил многодетный отец.