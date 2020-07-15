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Транспорт / Автопарк

Восемь многодетных семей Псковской области получили микроавтобусы

15 июля 2020 года, 15:12

Восемь многодетных семей Псковской области получили новые микроавтобусы «ГАЗель NEXT», рассчитанные на 14 мест, сообщает Псковское агентство информации. Ключи от транспортных средств родителям, у которых 10 и более детей, вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 июля.

Восемь многодетных семей Псковской области получили микроавтобусы

Фото Псковского агентства информации

Новые автомобили получили мать 12 детей Наталья Ларионова (Опочецкий район), мать 11 детей Ирина Хохлова (Псков), отец 11 детей Василий Титенок (Псков), отец 11 детей Михаил Палютин (Псков), мать 11 детей Екатерина Шеленкова (Пыталовский район), мать 10 детей Надежда Михайлова (Куньинский район), мать 10 детей Светлана Томилена (Великолукский район) и отец 10 детей Андрей Чернодедов (Остров-3).

Восемь многодетных семей Псковской области получили микроавтобусы

Фото Псковского агентства информации

Губернатор отметил, что вручение микроавтобусов — важное событие для многодетных семей, которые теперь смогут выезжать в полном составе. Глава региона поблагодарил Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» за предоставленный транспорт.

Восемь многодетных семей Псковской области получили микроавтобусы

Фото Псковского агентства информации

«Автомобиль – это мечта всей моей жизни. Не могу словами выразить свою радость. Жду не дождусь, когда приеду и покажу его детям», – подчеркнул Андрей Чернодедов. Он рассказал, что старый микроавтобус семьи вышел из строя, на нём раньше семья ездила и в Сибирь, и на море. Купить новый автомобиль самостоятельно у семьи не получилось бы. «Автомобиль очень нужен, чтобы детей в школу отвезти, в секцию, в музыкальную школу. Спасибо всем, кто принимал участие в том, чтобы подарить нам такой дорогой подарок», - заключил многодетный отец.

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