С 76-й годовщиной освобождения поздравил губернатор жителей Опочецкого района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Опочецкого района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечается 15 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона подчеркнул, что опочецкая земля сполна познала все тяготы оккупации: были массовые расстрелы жителей, непосильный труд, лагеря, издевательства и пытки. «Сегодня сложно представить, что пережили наши соотечественники на этой земле. И всё равно они находили в себе силы для сопротивления и борьбы, - сказал Михаил Ведерников. - В этот день мы отдаём долг мужеству погибших и говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район. Мы должны сделать всё, чтобы память о героях и жертвах тех страшных лет была сохранена и передана нашим потомкам. Это — наша история, которую мы должны помнить и чтить».

Губернатор пожелал жителям Опочецкого района мира, удачи, счастья и благополучия.

В праздничный день в районе состоялись возложения цветов к мемориалам и обелискам. В Опочке в церемонии приняли участие глава муниципалитета Юрий Ильин, общественники, участники Великой Отечественной войны.

За три года оккупации фашисты расстреляли более 600 жителей, сожгли 52 деревни, разрушили машинно-тракторные станции, колхозы, совхоз «Красный Фронтовик». Освободила Опочку 10-ая гвардейская армия 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерал-лейтенанта Михаила Казакова. Произошло это 15 июля 1944 года.