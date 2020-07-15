К выходным в Псковской области потеплеет

К выходным, 18 и 19 июля, в Псковской области потеплеет. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«До 20 июля у нас будет потеплее: погода улучшится в субботу-воскресенье, 18-19 июля. Днём воздух прогреется до плюс 25 градусов, ночью — до +10...+15», - сказала Тала Нещадимова и добавила, что жары в ближайшие дни ждать не стоит.

Прохладная погода вернётся в регион уже на следующей неделе: ожидается до 18-23 градусов тепла, возможны кратковременные дожди с северным ветром.

Затем, пообещала Тала Нещадимова, погода снова наладится. «Август должен быть более достойным», - добавила она.