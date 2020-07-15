В сентябре сдадут дома для переселенцев из аварийного жилья в Дновском и Великолукском районах

К 1 сентября планируется сдать дом для переселенцев из аварийного жилья в Великолукском районе, к 1 октября — в Дновском. Об этом шла речь на совещании у вице-губернатора Псковской области Василия Осипова 15 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Заместитель главы региона напомнил, что президент России Владимир Путин назвал строительство жилых домов приоритетным направлением, в год должны возводиться 350 тысяч квадратных метров жилья. «Это задача для региона очень не простая и без стройки домов для жителей из аварийного жилья мы эту задачу выполнить не сможем», - сказал Василий Осипов. На совещании заслушали руководство Дновского, Новоржевского и Великолукского районов, где идёт и планируется строительство домов для жителей аварийных квартир.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что в Псковской области реализуются сразу три этапа программы по расселению аварийного жилья. В рамках первого из них строятся два многоквартирных дома в Великолукском и Дновском районах, сейчас их готовность составляет 70-80%. Сергей Грахов подчеркнул, что рисков срыва сроков строительства нет, подрядчики поставленные задачи выполняют.

Великолукский район также является участником второго этапа программы, там уже объявлены конкурсные процедуры и 23 июля будет определён подрядчик по строительству нового дома.

Сергей Грахов обратил внимание на ситуацию в Новоржевском районе, где не исполняется поручение губернатора по строительству комфортного жилья.

Глава Новоржевского района Софья Пугачёва на это заявила, что инвесторы не заинтересованы в строительстве жилья в районе из-за невысокой стоимости квартир. Она предложила вообще не строить дома для переселенцев из аварийного жилья в этом году.

«Если не строите, то вы должны сказать, что решением администрации района дом не строится», - сказал на это Василий Осипов. Он заметил, что о таком решении руководство района должно доложить губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и жителям.