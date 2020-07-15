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Происшествия / Правосудие

В Себеже будут судить гражданина Латвии, помогавшего украинцам незаконно пересекать границу

15 июля 2020 года, 10:35

В Себежский районный суд направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении гражданина Латвии, который организовал для украинцев незаконный въезд в Россию. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия было установлено, что в 2019 году гражданин Латвии, который постоянно проживает в Себежском районе, создал организованную группу с участием граждан России и Украины. Её целью был незаконный ввоз украинцев с территории Белоруссии в России в обход пунктов пропуска.

В 2019 и 2020 годах преступная группа организовала въезд в России 35 украинцев. Все они были выявлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Украинцев привлекли к ответственности по части 2 статьи 18.1 КоАП РФ.

В отношении организатора преступной группы были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 3221 УК РФ (организация незаконного въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, совершенные организованной группой). Мужчина обвиняется в совершении семи таких преступлений. Теперь ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы. 

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