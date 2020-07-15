Два человека пострадали при столкновении трёх машин на дороге Новгород - Порхов

Два человека были госпитализированы после столкновения трёх автомобилей на 175-м километре дороги Новгород — Псков в Порховском районе. Авария произошла 14 июля около 16:00, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

74-летний житель Порховского района — водитель автомобиля Nissan X-Trail не выбрал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Ford Mondeo, за рулём которого был 23-летний житель посёлка Дедовичи. После этого Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 56-летнего жителя Дно.

В результате в больницу были доставлены водитель Renault и его 44-летняя пассажирка. У мужчины диагностированы перелом ноги, автотравма, ушибы, у женщины - ушибы и ссадины, травма головы и травматический шок.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что в момент аварии все водитель были трезвы.