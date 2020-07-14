Михаил Ведерников рассказал о Герое Советского Союза из Порхова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram рассказал о Герое Советского Союза Алексее Филиппове, который 95 лет назад родился в деревне Захарово Порховского района.

«С начала оккупации 16-летний Алексей Филиппов ушёл в партизаны, где несколько лет бился за свободу родной земли. Сразу после освобождения района в феврале 1944 года его призвали на службу в армию, а в июле – отправили на фронт», - написал он.

Алексей Филиппов отличился в боях за освобождение Польши: при прорыве обороны противника на левом берегу реки Висла он первым бросился в атаку, ведя за собой бойцов, ворвался в траншею и в рукопашном бою уничтожил 5 немецких солдат. Затем, во время штурма немецкой высоты, он преодолел минное поле, гранатой взорвал вражеский пулемёт, был ранен, но продолжал сражаться.

За проявленные мужество и героизм Алексей Филиппов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После демобилизации он служил в пожарной охране в городе Волжский Волгоградской области, где он и прожил до 2005 года.