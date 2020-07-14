Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В Псковской области приняты очередные послабления ограничительных мер

14 июля 2020 года, 21:01

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал ограничительные мероприятия, введенные на территории Псковской области в связи с распространением коронавируса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области приняты очередные послабления ограничительных мер

Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары с 15 июля могут открыть для посещения внутренние залы и помещения. При этом они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Общепит, расположенный в торгово-развлекательных центрах, может обслуживать навынос или осуществлять торговлю дистанционно.

Граждане обязаны находиться в местах общественного питания в масках (за исключением времени приема пищи), а также надевать перчатки либо обрабатывать руки дезинфицирующим раствором. При входе в кафе, столовые, рестораны должна осуществляться термометрия всех посетителей. Владельцы точек общепита будут нести ответственность за соблюдение всех предписаний.

Также в режиме предварительной записи разрешено вернуться к работе соляриям. Снят запрет для населения на посещение детских игровых площадок, но сохраняется запрет на посещение аттракционов.

Уквзом губернатора разрешена образовательная деятельность в очной форме. Особые условия сохраняются и на проведение индивидуальных занятий по вождению транспортных средств.

Остальные ограничительные мероприятия, действующие на территории Псковской области, сохраняются по 28 июля.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников рассказал о Герое Советского Союза из Порхова
Псковские депутаты поддержали закон о праве жителей национальных парков приватизировать землю
Псковская и Новосокольническая межрайонные больницы вернутся к штатному режиму работы
Доплаты псковским медикам скорректируют
Фонтаны включат в городах Псковской области
Очные образовательные учреждения смогут открыться в Псковской области
Работу кафе и ресторанов планируют разрешить в Псковской области
Каждый второй заболевший коронавирусом в Псковской области выздоровел
Расширен перечень автомобилей с льготным налогообложением в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят