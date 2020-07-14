В Псковской области приняты очередные послабления ограничительных мер

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников скорректировал ограничительные мероприятия, введенные на территории Псковской области в связи с распространением коронавируса, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары с 15 июля могут открыть для посещения внутренние залы и помещения. При этом они обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Общепит, расположенный в торгово-развлекательных центрах, может обслуживать навынос или осуществлять торговлю дистанционно.

Граждане обязаны находиться в местах общественного питания в масках (за исключением времени приема пищи), а также надевать перчатки либо обрабатывать руки дезинфицирующим раствором. При входе в кафе, столовые, рестораны должна осуществляться термометрия всех посетителей. Владельцы точек общепита будут нести ответственность за соблюдение всех предписаний.

Также в режиме предварительной записи разрешено вернуться к работе соляриям. Снят запрет для населения на посещение детских игровых площадок, но сохраняется запрет на посещение аттракционов.

Уквзом губернатора разрешена образовательная деятельность в очной форме. Особые условия сохраняются и на проведение индивидуальных занятий по вождению транспортных средств.

Остальные ограничительные мероприятия, действующие на территории Псковской области, сохраняются по 28 июля.