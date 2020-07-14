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Недвижимость

Псковские депутаты поддержали закон о праве жителей национальных парков приватизировать землю

14 июля 2020 года, 19:40

Депутаты Псковского областного Собрания на 48-й сессии 14 июля поддержали поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в части определения правового режима земельных участков в границах населенных пунктов в национальных парках.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области, согласно поправкам земли, расположенные в зонах хозяйственного назначения национальных парков, смогут передаваться в областную или муниципальную собственность, а затем предоставляться в собственность гражданам в соответствии с земельным законодательством. Региональные власти смогут реализовывать на этих территориях социально-экономические программы, связанные с новым строительством и реконструкцией существующих объектов.

Этот законопроект коснется расположенного на территории Псковской области национального парка «Себежский».

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