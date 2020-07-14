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Общество / Здоровье

Псковская и Новосокольническая межрайонные больницы вернутся к штатному режиму работы

14 июля 2020 года, 19:23

Псковская и Новосокольническая межрайонные больницы с 20 июля вернутся к штатному режиму работы, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля она заявила, что в Псковской области переведут в штатный режим 121 инфекционную койку. Еще 751 койка останется функционировать в рамках центров по борьбе с коронавирусом.

На данный момент, рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук, в Псковской области коечный фонд для больных коронавирусом свободен на 71,2%. Это 678 из 952 коек. Темп прироста заболевания коронавирусом составляет менее 1%.

Главный санитарный врач Псковской области также сообщил, что в Псковской области в 2,6 раза снизилось заболевание внебольничными пневмониями. 

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