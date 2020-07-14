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Общество / Соцзащита

Доплаты псковским медикам скорректируют

14 июля 2020 года, 19:06

В Псковской области скорректируют доплаты работникам медицинских учреждений, которые перешли к работе в штатном режиме. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на губернатора региона Михаила Ведерникова.

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля он заявил, что в течение всего периода пандемии в Псковской области выделили около 300 миллионов рублей на поддержку медиков. Учитывая снижение уровня угрозы, региональные выплаты будут скорректированы. При этом федеральные выплаты же сохраняются до сентября.

Кроме того, изменения не коснутся медработников из «красной зоны» центров по борьбе с коронавирусом, а также работников скорой помощи, которые взаимодействуют с коронавирусными больными. 

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