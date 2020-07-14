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Общество / Здоровье

Очные образовательные учреждения смогут открыться в Псковской области

14 июля 2020 года, 18:04

В Псковской области планируется снять ограничения с работы очных образовательных учреждений, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля. Он отметил, что по этому поводу поступило много обращений, в том числе, со стороны некоммерческих организаций, которые работают с особенными детьми, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор подчеркнул, что образовательные учреждения должны будут строго соблюдать все требования, в том числе, по количеству людей, по расстановке стульев, по применению защитных масок и так далее.

«Резкое снятие ограничение может привести ко второй волне, не даст возможности ответить точечными мерами, не будет понимания, что привело к заболеванию, - предупредил Михаил Ведерников. Тогда придется закрывать всё и возвращаться к началу, второго такого удара наша экономика не переживет». 

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