Очные образовательные учреждения смогут открыться в Псковской области

В Псковской области планируется снять ограничения с работы очных образовательных учреждений, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля. Он отметил, что по этому поводу поступило много обращений, в том числе, со стороны некоммерческих организаций, которые работают с особенными детьми, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Губернатор подчеркнул, что образовательные учреждения должны будут строго соблюдать все требования, в том числе, по количеству людей, по расстановке стульев, по применению защитных масок и так далее.

«Резкое снятие ограничение может привести ко второй волне, не даст возможности ответить точечными мерами, не будет понимания, что привело к заболеванию, - предупредил Михаил Ведерников. Тогда придется закрывать всё и возвращаться к началу, второго такого удара наша экономика не переживет».