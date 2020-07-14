Работу кафе и ресторанов планируют разрешить в Псковской области

В Псковской области планируется разрешить работу кафе и ресторанов внутри помещений. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что летние веранды точек общественного питания работают с 22 июня и это оказало влияния на статистику по заболеваемости коронавирусом. Но, по его словам, большинство заведений не имеют возможности открыть летние веранды.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что на федеральном уровне прописан алгоритм безопасной работы общепита и его нужно использовать в регионе.

Губернатор подчеркнул, что за работой точек общественного питания в области будут следить.

Он также добавил, что пока нем будут работать фудкорты, досуговые учреждения — кино, театры, филармонии. Их открытие возможно только на третьем этапе снятия ограничений.