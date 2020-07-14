Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Работу кафе и ресторанов планируют разрешить в Псковской области

14 июля 2020 года, 17:55

В Псковской области планируется разрешить работу кафе и ресторанов внутри помещений. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 14 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Работу кафе и ресторанов планируют разрешить в Псковской области

Глава региона отметил, что летние веранды точек общественного питания работают с 22 июня и это оказало влияния на статистику по заболеваемости коронавирусом. Но, по его словам, большинство заведений не имеют возможности открыть летние веранды.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что на федеральном уровне прописан алгоритм безопасной работы общепита и его нужно использовать в регионе.

Губернатор подчеркнул, что за работой точек общественного питания в области будут следить.

Он также добавил, что пока нем будут работать фудкорты, досуговые учреждения — кино, театры, филармонии. Их открытие возможно только на третьем этапе снятия ограничений. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников рассказал о Герое Советского Союза из Порхова
В Псковской области приняты очередные послабления ограничительных мер
Псковские депутаты поддержали закон о праве жителей национальных парков приватизировать землю
Псковская и Новосокольническая межрайонные больницы вернутся к штатному режиму работы
Доплаты псковским медикам скорректируют
Фонтаны включат в городах Псковской области
Очные образовательные учреждения смогут открыться в Псковской области
Каждый второй заболевший коронавирусом в Псковской области выздоровел
Расширен перечень автомобилей с льготным налогообложением в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят