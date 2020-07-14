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Общество / Здоровье

Каждый второй заболевший коронавирусом в Псковской области выздоровел

14 июля 2020 года, 17:34

В Псковской области выздоровел каждый второй заболевший коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией 14 июля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Каждый второй заболевший коронавирусом в Псковской области выздоровел

«Эпидемическая ситуация выравнивается: за последнюю неделю на 50% снизилось число новых случаев - 174 против 327», - заявил глава региона. По его словам, новых очагов коронавируса в регионе нет, на оставшихся нет бесконтрольного распространения инфекции.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Псковская область вторую неделю находится в «зелёной зоне» и готова ко второму этапу снятия ограничений. Такой шаг поддерживает и федеральный центр.

При этом губернатор обратил внимание на то, что коронавирус никуда не ушёл и угроза сохраняется. «Инфекция идет по кругу, она вернется через какое-то время», - предупредил он.

По этой причине, пояснил глава региона, ряд ограничительных мер сохраняется, некоторые переводятся в рекомендательные. В частности, детям не рекомендовано посещать детские площадки, не рекомендуется пользоваться площадками во дворах многоквартирных домов.

Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость проведения дезинфекции, соблюдения масочного и перчаточного режимов, социальной дистанции. «Четыре простых правила, если будем соблюдать, то через 2 недели сможем уже говорить о третьем этапе снятия ограничений», - сказал губернатор. 

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