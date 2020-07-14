Расширен перечень автомобилей с льготным налогообложением в Псковской области

В Псковской области расширен перечень автомобилей, на которые распространяются льготы по транспортному налогу. Соответствующие поправки в региональный закон «О налоговых льготах на 2020 год», инициированные губернатором Михаилом Ведерниковым, внесли депутаты областного Собрания на сессии 14 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Количество транспортных средств, попадающих под льготное налогообложение, увеличивается за счет увеличения допустимой мощности автомобиля. В частности, для участников Великой Отечественной войны порог мощности машин ограничен 150 лошадиными силами, для малообеспеченных семьей до 200 лошадиных сил.

По предварительным данным, налоговой льготой воспользуются порядка 600 человек, общий объем помощи превысит более 5 млн рублей.