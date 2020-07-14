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Общество / Здоровье

Детям и подросткам запретили посещать кальянные в Псковской области

14 июля 2020 года, 16:42

В Псковской области детям и подросткам запретили посещать кальянные и другие заведения, где предоставляются услуги с использованием кальянов. Такие изменения в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» приняли депутаты Псковского областного Собрания на 48-й сессии 14 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Кроме того, был уточнён понятийный аппарат: формулировка «электронные системы доставки никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина» заменена на «устройства, имитирующие курение табака, и смеси для устройств, имитирующих курение табака». Такое же понятие теперь используется в тексте закона «Об установлении ограничений оптовой и розничной торговли бестабачной никотиносодержащей продукцией на территории Псковской области» и названии закона «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Псковской области».

В пресс-службе Собрания подчеркнули, что внесение изменений в региональное законодательство направлено на формирование у детей и подростков стремления к здоровому образу жизни, на предупреждение потребления кальянов и табака, снижение негативного воздействия кальянного дыма на здоровье детей.

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