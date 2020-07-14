Льготы для крупных инвесторов продлены в Псковской области

В Псковской области продлены налоговые льготы для крупных инвесторов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области», инициированные губернатором Михаилом Ведерниковым, утвердили депутаты Псковского областного Собрания 14 июля.

Теперь при вложении до 100 млн рублей налоговые льготы для инвесторов будут действовать 5 лет, более 100 млн рублей - 7 лет. 10 лет смогут пользоваться налоговыми льготами компании, инвестировавшие свыше 1 млрд рублей, 12 лет - те, кто вложил более 10 млрд рублей.

Продление налоговых льгот для инвесторов направлено на повышение инвестиционной привлекательности, стимуляцию роста экономического потенциала предприятий области, поддержание более высоких уровней заработной платы и трудоустройства населения.

Ещё одна поправка в закон отменяет как излишнее требование обязанность инвесторов предоставлять в налоговый орган копии бухгалтерской отчетности за налоговый период.

Обновлённый закон вступит в силу с 1 августа.