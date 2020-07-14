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Общество / Соцзащита

Звание «Заслуженный работник соцзащиты населения» учреждено в Псковской области

14 июля 2020 года, 15:34

Почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения» учреждено в Псковской области. За появление награды проголосовали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 14 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Инициатором учреждения звания стал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Звание в течение календарного года будет присваиваться трём социальным работникам за достижения и личные заслуги в организации своевременного и постоянного оказания гражданам социальной помощи, в защите прав детей, содействии их социальной адаптации и вовлечению в общественно полезную деятельность, по организации работы в сфере демографии, опеки и попечительства. Одним из требований к претендентам на награду является стаж работы не менее 10 лет.

Обладателям почётного звания будет выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25 тыс рублей, нагрудный знак «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» и соответствующее удостоверение.

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