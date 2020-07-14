Ушедшего за ягодами пенсионера ищут в Псковском районе

В Псковском районе ищут 71-летнего Николая Николаева, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Пожилой мужчина 10 июля около 16:00 ушёл за ягодами в лес возле деревни Крипецкое-1 Псковского района.

На вид мужчине 70-75 лет, среднего телосложения, рост около 165-170 сантиметров, глаза голубые. Пенсионер хромает на правую ногу. Он был одет в серую кепку, темно-синюю куртку, синие футболку и брюки, резиновые сапоги цвета хаки. С собой у пропавшего были связка ключей и маленькая корзинка.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения Николая Николаева, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19 или позвонить по телефонам 59-33-00 и 02.