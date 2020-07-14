Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора ОП ООО «ПромАльянс», руководителя проекта Эльдара Вагабова.
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на директора ОП ООО «ПромАльянс», руководителя проекта Эльдара Вагабова.
«Мы работаем в темпе, рабочие на объекте есть в полном составе, имеется вся необходимая техника», – сообщил директор ОП ООО «ПромАльянс».
Он подчеркнул, что все задержки, которые были на объекте связаны с тем, что строительная площадка является достроем. «Все проблемы, которые были, уже решены. В настоящий момент на объекте полным ходом идёт кладка шлакоблоков, уже по всем трём корпусам поднимаем здание», – заметил Эльдар Вагабов.
Директор ОП ООО «ПромАльянс» отметил, что согласно контракту, работы по строительству социального городка в деревне Борисовичи Псковского района будут завершены в IV квартале 2021 года.
Строительство социального городка ведётся в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На завершение строительства объекта направлено 270 млн рублей. Работы ведёт компания из Ростова-на-Дону «ПромАльянс», для них социальный городок – первый объект в Псковской области.
Социальный городок – альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, пока единственная в своем роде в России.