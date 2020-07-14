Михаил Ведерников вручил дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ

Дипломы с отличием вручил выпускникам Псковского государственного университета губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Дипломы с отличием вручил выпускникам Псковского государственного университета губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
«Список ваших побед в учебе, творчестве, общественной деятельности, действительно, впечатляет, и, я уверен, что накопленный опыт в самом ближайшем будущем сослужит вам хорошую службу», — обратился к выпускникам глава региона и поздравил их с окончанием вуза.
Он заметил, что многие выпускники уже получили приглашения от крупнейших региональных работодателей сферы образования, здравоохранения и промышленности, а также заявил о готовности оказать содействие в трудоустройстве.
Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поблагодарила губернатора за внимание к вузу и конструктивное сотрудничество.
Также глава региона осмотрел помещения третьего этажа главного корпуса вуза, в которых на грантовые средства был проведен ремонт. При проведении работ дизайн согласовывался со студентами и преподавателями, а при замене электрических систем помещений учитывалась их многофункциональность и возможность оперативного подключения компьютеров и мультимедийных устройств. Михаилу Ведерникову продемонстрировали парты-трансформеры, которые могут быть и двухместными, и одноместными, и кабинет для парного преподавания, где есть возможность транслировать учебные материалы сразу на две стены.
Губернатор положительно оценил произошедшие в вузе изменения и поблагодарил руководство ПсковГУ за проделанную работу.