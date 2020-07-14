Михаил Ведерников вручил дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ

Дипломы с отличием вручил выпускникам Псковского государственного университета губернатор Псковской области Михаил Ведерников 14 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Список ваших побед в учебе, творчестве, общественной деятельности, действительно, впечатляет, и, я уверен, что накопленный опыт в самом ближайшем будущем сослужит вам хорошую службу», — обратился к выпускникам глава региона и поздравил их с окончанием вуза.

Он заметил, что многие выпускники уже получили приглашения от крупнейших региональных работодателей сферы образования, здравоохранения и промышленности, а также заявил о готовности оказать содействие в трудоустройстве.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поблагодарила губернатора за внимание к вузу и конструктивное сотрудничество.