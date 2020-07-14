Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Жизнь замечательных людей

Владимир Иванов и Станислав Семенюта стали почётными гражданами Пскова

14 июля 2020 года, 13:37

Детский врач-хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов и инспектор Псковского областного военного комиссариата, бывший командир 76-й десантной-штурмовой дивизии Станислав Семенюта удостоены звания «Почётный гражданин Пскова». Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии 14 июля, пишет Псковское агентство информации.

Владимир Иванов и Станислав Семенюта стали почётными гражданами Пскова

В ходе тайного голосования за награждения Владимира Иванова проголосовали 20 парламентариев, Станислава Семенюты – 16. Четыре голоса были отданы за третьего претендента - инспектора Псковского областного военного комиссариата, также бывшего комдива псковской дивизии Юрия Соседова.

Кроме того, на сегодняшней сессии депутаты приняли решение о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» трёх человек. Награды удостоены учитель начальных классов лицея «Развитие» Светлана Горцева, аппаратчик химводоочистки Псковских теплосетей Лариса Наумова и акушерка отделения патологии беременности Псковского перинатального центра Ольга Федорова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ушедшего за ягодами пенсионера ищут в Псковском районе
Михаил Ведерников вручил дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Депутаты одобрили назначение Игоря Максимова директором Псковских теплосетей
Несколько станций и деревень стали улицами и переулками Пскова
Продлён период тишины для ремонтов в многоквартирных домах Псковской области
Псковские теплосети предлагается переформатировать в акционерное общество
Городские власти обеспокоены судьбой Гельдтовой бани
Проездные на месяц разыграет Псковпассажиравтотранс

Комментарии

Авторизация
No comments
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят