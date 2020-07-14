Владимир Иванов и Станислав Семенюта стали почётными гражданами Пскова

Детский врач-хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов и инспектор Псковского областного военного комиссариата, бывший командир 76-й десантной-штурмовой дивизии Станислав Семенюта удостоены звания «Почётный гражданин Пскова». Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии 14 июля, пишет Псковское агентство информации.

В ходе тайного голосования за награждения Владимира Иванова проголосовали 20 парламентариев, Станислава Семенюты – 16. Четыре голоса были отданы за третьего претендента - инспектора Псковского областного военного комиссариата, также бывшего комдива псковской дивизии Юрия Соседова.

Кроме того, на сегодняшней сессии депутаты приняли решение о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» трёх человек. Награды удостоены учитель начальных классов лицея «Развитие» Светлана Горцева, аппаратчик химводоочистки Псковских теплосетей Лариса Наумова и акушерка отделения патологии беременности Псковского перинатального центра Ольга Федорова.