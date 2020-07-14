Депутаты одобрили назначение Игоря Максимова директором Псковских теплосетей

Депутаты Псковской городской Думы одобрили назначение Игоря Максимова директором Псковских тепловых сетей, сейчас он является исполняющим обязанности руководителя. Такое решение депутаты приняли на сессии гордумы 14 июля, пишет Псковское агентство информации.

Кандидатуру Игоря Максимова поддержали 15 депутатов, 6 выступили против.

Игорь Максимов родился в 1961 году в Стругах Красных. В 1983 году с отличием окончил Ленинградский государственный сельскохозяйственный институт. В разные годы он работал главой администрации Стругокрасненского района, начальником Главного управления строительства и архитектуры Псковской области, директором МУП «Псковские тепловые сети», первым заместителем главы администрации Псковской области, директором МП Пскова «Горводоканал», заместителем гендиректора - директором дивизиона «Тепло» ООО «Сибирская генерирующая компания».