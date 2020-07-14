Несколько станций и деревень стали улицами и переулками Пскова

Несколько станций и деревень, входивших в состав Пскова, стали улицами и переулками города. Решение о переименовании приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии 14 июля, сообщает Псковское агентство информации.

Одним решением парламентариев посёлки, деревни и станции стали сначала микрорайонами города, а затем — улицами и переулками.

Изменения коснулись поселков Дорожкино, Козий Брод, Павшино, Панино, Пожигово, Савохново, Силово-Медведово, Терехово, деревень Митрохово, Паневик, Ступниково, станций «Бологовская линия 650 км», «Бологовская линия 652 км», «Изборская линия 3 км» и «Полковая».

Теперь в городе будут улицы с названиями, аналогичными наименованиям этих деревень, посёлков и станций. Исключениям становятся микрорайоны Козий Брод, Паневик и «Полковая», им присвоено наименование «переулок», поскольку улицы с такими названиями уже есть.