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Общество / Закон

Несколько станций и деревень стали улицами и переулками Пскова

14 июля 2020 года, 12:33

Несколько станций и деревень, входивших в состав Пскова, стали улицами и переулками города. Решение о переименовании приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии 14 июля, сообщает Псковское агентство информации.

Одним решением парламентариев посёлки, деревни и станции стали сначала микрорайонами города, а затем — улицами и переулками.

Изменения коснулись поселков Дорожкино, Козий Брод, Павшино, Панино, Пожигово, Савохново, Силово-Медведово, Терехово, деревень Митрохово, Паневик, Ступниково, станций «Бологовская линия 650 км», «Бологовская линия 652 км», «Изборская линия 3 км» и «Полковая».

Теперь в городе будут улицы с названиями, аналогичными наименованиям этих деревень, посёлков и станций. Исключениям становятся микрорайоны Козий Брод, Паневик и «Полковая», им присвоено наименование «переулок», поскольку улицы с такими названиями уже есть.

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