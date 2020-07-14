Продлён период тишины для ремонтов в многоквартирных домах Псковской области

Период тишины для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах Псковской области продлён. Соответствующие поправки внесли в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» депутаты Псковского областного Собрания на 48-й сессии 14 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Теперь ремонты запрещены с 21:00 до 10:00 по будним дням, с 21:00 до 11:00 по выходным и праздничным. Днём перерыв в работах должен быть с 13:00 до 15:00 независимо от дня недели.

Остальные ограничения не корректируются, тишину по-прежнему нужно соблюдать с с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 по будним дням, и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздникам.

За нарушение режима тишины предусмотрена административная ответственность, штраф составляет для граждан от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от пяти до семи тысяч рублей. Также возможно вынесение предупреждения.