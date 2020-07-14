Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Закон

Продлён период тишины для ремонтов в многоквартирных домах Псковской области

14 июля 2020 года, 11:46

Период тишины для проведения ремонтных работ в многоквартирных домах Псковской области продлён. Соответствующие поправки внесли в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» депутаты Псковского областного Собрания на 48-й сессии 14 июля, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Продлён период тишины для ремонтов в многоквартирных домах Псковской области

Теперь ремонты запрещены с 21:00 до 10:00 по будним дням, с 21:00 до 11:00 по выходным и праздничным. Днём перерыв в работах должен быть с 13:00 до 15:00 независимо от дня недели.

Остальные ограничения не корректируются, тишину по-прежнему нужно соблюдать с с 21:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 по будним дням, и с 22:00 до 10:00 по выходным и праздникам.

За нарушение режима тишины предусмотрена административная ответственность, штраф составляет для граждан от одной до трёх тысяч рублей, для должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - от пяти до семи тысяч рублей. Также возможно вынесение предупреждения.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ушедшего за ягодами пенсионера ищут в Псковском районе
Михаил Ведерников вручил дипломы лучшим выпускникам ПсковГУ
Строительство социального городка в Псковском районе идёт полным ходом
Владимир Иванов и Станислав Семенюта стали почётными гражданами Пскова
Депутаты одобрили назначение Игоря Максимова директором Псковских теплосетей
Несколько станций и деревень стали улицами и переулками Пскова
Псковские теплосети предлагается переформатировать в акционерное общество
Городские власти обеспокоены судьбой Гельдтовой бани
Проездные на месяц разыграет Псковпассажиравтотранс

Комментарии

Авторизация
No comments
Эксперты идут к вам

Общество / Семья
14 июля 10:19

Эксперты идут к вам

Видео-встречи, лекции, подкасты – псковские НКО пробуют новые формы работы с аудиторией
Диагноз по походке

Общество / Здоровье
8 июля 11:50

Диагноз по походке

Что делать, если шумит в ушах и кружится голова?
Миллионы на детей

Общество / Соцзащита
3 июля 09:14

Миллионы на детей

Псковские семьи начали получать выплаты на дошколят