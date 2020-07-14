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Общество / Коммуналка

Псковские теплосети предлагается переформатировать в акционерное общество

14 июля 2020 года, 10:52

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» может стать акционерным обществом. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности руководителя теплосетей Игорь Максимов на сессии Псковской городской Думы 14 июля, пишет Псковское агентство информации.

Игорь Максимов отметил, что сейчас теплосети — это высокотехнологичное серьезное предприятие, которое при этом испытывает серьезные трудности. Он считает, что организационно-правовая форма управления муниципальным имуществом изжила себя и более эффективной стало бы переформатирование в акционерное общество.

«Мы сейчас отрабатываем версии различного развития ПТС, и, я думаю, в сентябре у нас появится стратегия развития предприятия на ближайшие пять лет», - сообщил и. о. директора предприятия. Он обозначил три направления: наиболее эффективное использование мощностей, сейчас они задействованы на 80%, внедрение и реализация высокотехнологичных проектов, более эффективное использование имущества.

На сегодняшней сессии депутатам предстоит согласовать назначение Игоря Максимова директором теплосетей. Голосование пор этому вопросу будет тайным. 

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